ثريدز يطلق نسخة تجريبية تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم مع شبكات فيديفيرس

دخل تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز، رسميا عالم شبكات فيديفيرس.

وأعلنت شركة ميتا بلاتفورمس المالكة لمنصات فيسبوك وثريدز، أن النسخة التجريبية لخاصية مشاركة حسابات ثريدز على شبكات فيديفيرس، مفتوحة حاليا أمام المستخدمين من سن 18 عاما فأكثر.

وهذا التحديث متاح حاليا في 3 دول كبداية، ومنها الولايات المتحدة وكندا واليابان.

يذكر أن ميتا أعلنت في ديسمبر الماضي عن بدء اختبار الخاصية على شبكة ماستودون وغيرها من الشبكات التي تدعم بروتوكول أكتيفيتي باب.

ولتفعيل الخاصية الجديدة يدخل المستخدم إلى إعدادات حسابه ويختار مشاركة فيديفيرس.

ستظهر قائمة تشرح ما هي فيديفيرس والتي تصفها الشركة بأنها "شبكة اجتماعية لأجهزة خادم متصلة" حيث يمكن للناس متابعة الناس الآخرين على أجهزة خادم مختلفة ليشاهدوا ويتفاعلوا مع محتوى هذه الخوادم بنفس الطريقة التي تسمح بها خدمات البريد الإلكتروني للناس بالتواصل مع بعضهم البعض بغض النظر عن الخدمة التي يستخدمها كل واحد منهم.

وبمجرد تشغيل الخاصية، يمكن للأشخاص الموجودين على الخوادم الأخرى مثل ماستودون إيجاد الملف الشخصي للمستخدم على تطبيق ثريدز مع إمكانية التعبير عن الإعجاب بالصفحة أو إعادة بث محتواها أو مشاركة المشاركات مع مستخدمين آخرين. يتيح هذا الفرصة للمستخدم لكي يتواصل مع أشخاص آخرين ليس لهم حسابات على ثريدز لكنهم يستخدمون تطبيقات تواصل اجتماعي مختلفة.

وذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن هناك بعض القيود مثل عدم القدرة على رؤية حساب المستخدم الذي يعبر عن إعجابه بمشاركة المستخدم الذي قام بتفعيل الخاصية أو رد عليها عبر خدمات أخرى.

كما لا يمكن للمستخدم نشر مشاركات تتضمن استطلاعا للرأي.

ورغم العقبات مازال واضحا أن ميتا تسعى لجعل ثريدز جزءا من نظام الشبكة الاجتماعية غير المركزية بعد 8 شهور فقط من إطلاق هذا التطبيق.

يذكر أن الشبكات الاجتماعية غير المركزية هي اتجاه جديد على الإنترنت يستهدف تطوير شبكات تواصل اجتماعي وإنترنت جديدة لا تخضع لسيطرة الشركات الكبرى في العالم مثل جوجل وفيسبوك، مثل الشبكة المعروفة باسم ويب 3.