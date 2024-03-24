جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على متهم بارتكاب جريمة عاهة مستديمة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الأولى، برئاسه المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم، وسكرتارية طارق فوزي عكاشة وخالد خضير، في القضية رقم كلي 316 لسنة 2022، بالسجن خمسة سنوات لشخص أصاب آخرا خلال مشاجرة، بعاهة مستديمة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 عندما أصاب المتهم محمد علي حبيشي، المجني عليه خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات، وعلى إثرها قام المتهم بالاعتداء علية بآلة حادة وأحدث بة عاهة مستديمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة بنطاق قسم شرطة حي العرب.

باشرت النيابة التحقيقات وحولت القضية لمحاكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم، التي قضت بحكمها المتقدم.