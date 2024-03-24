تقرير: مقتل عامل سوري إثر غارة جوية إسرائيلية في لبنان

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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن عاملا سوريا توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في لبنان اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن العامل السوري فقد يديه وساقيه عندما تعرضت السيارة التي كان يقودها لقصف جوي في بلدة الصويري في منطقة البقاع الغربي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن العامل، الذي كان يقوم بتوصيل بقالة خاصة بأحد محال السوبر ماركت كان يعمل فيه، توفي في وقت لاحق.

وذكرت قناة المنار المرتبطة بحزب الله اللبناني المتحالف مع إيران، أن الغارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة.

وبثت قناة الجديد الإخبارية اللبنانية لقطات تظهر ما قالت إنه حطام السيارة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يجري التحقيق في هذه التقارير.