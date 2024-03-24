جوتيريش: انقسامات جيوسياسية تصعِّب على مجلس الأمن اعتماد قرارات ذات معنى حول غزة

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن هناك انقسامات جيوسياسية تصعِّب على مجلس الأمن اعتماد قرارات ذات معنى حول غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أن القوى الكبرى تتقاتل فيما بينهما، كما أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا يتم احترامها.



وشدد على الحاجة لجهود كبيرة من أجل إدخال مساعدات كبيرة لقطاع غزة، داعيا لاحترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل.



وأشار إلى العمل بجدية لضمان وجود دعم من المانحين لوكالة الأونروا باعتبارها العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل غزة.



ولفت إلى إجراء تحقيق (لا يزال مستمرًا) في مزاعم مشاركة عدد من موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر، مؤكدًا العمل على ضمان أن تكون الأونروا قائمة على ثوابت الأمم المتحدة.



ونوه بإجراء مراجعة لتحسين قدرة الأونروا لاحترام هذه القيم بشكل كامل، موضحًا أن الوكالة تلعب دورًا حيويا يجب تقديره.