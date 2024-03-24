الداخلية الألمانية تتعهد بإيواء 147 شخصا من قطاع غزة

منذ بدء تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، وصل عدد الأشخاص الذين تعهدت وزارة الداخلية الألمانية بإيوائهم من قطاع غزة بغرض حماية المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى 147 شخصا.

جاء ذلك في رد من الوزارة على استجواب كتابي من النائبة البرلمانية اندريا ليندهولتس، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضحت الوزارة أن التعهد بإيواء هؤلاء الأشخاص الذين اقترحتهم وزارة الخارجية، يخضع لشرط عدم وجود معلومات تعارض هذه الخطوة في كل حالة فردية. ويتعلق هذا التعهد بالفترة بين السابع من أكتوبر الماضي وحتى الرابع عشر من مارس الجاري.

وفي الاستجواب، قالت النائبة ليندهولتس التي تشغل منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، إنها تريد أن تعرف كيف يمكن ضمان أن هؤلاء الأشخاص لا يتبنون مواقف معادية للسامية، على حد قولها.

ويمكن منح تصريح إقامة لأجانب لدخول ألمانيا من الخارج لأسباب تتعلق بالقانون الدولي أو إنسانية عاجلة. ويتطلب ذلك أن تعلن وزارة الداخلية الألمانية أو أي جهة تعينها الوزارة للحفاظ على المصالح السياسية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وجود استعداد لإيواء هذا الشخص. وقالت الوزارة للنائبة إنه لا توجد بيانات إحصائية تشير إلى عدد الأشخاص الذين دخلوا البلاد بالفعل من بين هؤلاء الذين تم التعهد بإيوائهم.