تعذيب وحشي لأسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الأسيرة براءة عوض من بلدة بيت جالا، تعرضت للضرب والتنكيل أثناء عودتها من السفر، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها لمعسكر لجيش الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إن الأسيرة عوض تعرضت لمعاملة لا إنسانية سواء في معسكر جيش الاحتلال أو خلال نقلها بين سجون عوفر والشارون والدامون، وتعمد الجنود إرهابها وتخويفها.

وتحدثت الأسيرة عوض لمحامي الهيئة الذي زارها مؤخرا عن أوضاع السجن بشكل عام، وقالت: «الأوضاع الحياتية والمعيشية مأساوية، ويتم التفرد بهن، ويمارس بحقهن ما يمارس بحق الأسرى من حرمان ومصادرة للحقوق وفرض العقوبات، وأصبح ماء الشرب وسوء الطعام كما ونوعا من أساليب ووسائل العذاب الدائم، ما انعكس على صحة الأسيرات اللواتي تتعقد ظروفهن يوميًّا».

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال لم تراع متطلبات شهر الصوم الفضيل، ولم يشفع لهن في التراجع عن الخطوات التصعيدية وسياسة الرمان.

يشار إلى أن عدد الأسيرات في سجن الدامون حاليًّا، 68 أسيرة، غالبيتهن اعتقلن بعد السابع من أكتوبر الماضي.