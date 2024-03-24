أعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم الأحد عقوبات مباراة زد والمصري، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة المصري وزد بالتعادل الإيجابي 2-2 باللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي على ستاد برج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاءت عقوبات مباراة زد والمصري بناء على لائحة موسم 2023-24، كما يلي:إيقاف مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لزد،مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه بقيمة 10 آلاف جنيه، بعد طرده لما بدر منه.

إيقاف إبراهيم الموجي، مدلك زد، 4 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه بقيمة 20 ألف جنيه، بعد طرد وما بدر منه تجاه حكم المباراة.

الجولة الـ16 من الدوري الممتاز، كانت قد شهدت إقامة 6 مباريات أخرى، إلا أنها لم تشهد حالات تستدعي تدخل من رابطة الأندية وتوقيع أية عقوبات.

وحافظ المصري على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بتعادله مع زد، حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة، فيما يملك زد 23 نقطة بالمركز الخامس.