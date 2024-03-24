مستشفى سوهاج الجامعي: إنقاذ عامل من عمى محقق بعد إصابته بشظية أثناء عمله

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن فريقا طبيا بقسم العيون بالمستشفيات الجامعية، نجح في إنقاذ عين عامل من العمى المحقق، بعد إجراء عملية إزالة شظية حديد (رايش) اخترقت قرنية العين وأدت إلى تهتك في الشبكية.

وشدد "النعماني"، في تصريحات الصحفية اليوم الأحد، على تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية اللازمة وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بالمستشفيات الجامعية لعلاج جميع المصابين على مدار الساعة.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري بالجامعة، أن قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي استقبل "عامل" يعمل في تقطيع الحديد بالصاروخ بدون استخدام أي وسائل حماية؛ ما أدى إلى دخول "شظية" اخترقت جميع طبقات العين، وتسببت في تهتك في القرنية والعدسة والجسم الزجاجي لتستقر في الشبكية.

وأشار إلى أن المستشفى الجامعي يعد القبلة الأولى التي تقصدها جميع حالات الطوارئ من كل الجهات، وعلى مدار 24 ساعة بالمجان على نفقة الدولة أو الخاضعين لمظلة التأمين الصحي.

بدوره، قال الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون، إن قسم العيون مجهز بأحدث "ميكروسكوب" جراحي ومزود بأحدث جهاز لاستئصال الجسم الزجاجي، فتم على الفور استقبال المصاب وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية والمهنية له حتي تماثله للشفاء، موجهاً الشكر للفريق الطبي المعالج لما بذله من جهود مضنية وتدخل سريع أدى إلى نتائج إيجابية.

من جانبه، قال الدكتور محمود فاروق استاذ الشبكية، إن الفريق المعالج نجح في إجراء عملية دقيقة أسفرت عن استئصال الجسم الزجاجي، والوصول إلى قاع العين لإزالة الجسم الغريب وعمل كي للشبكية "بالليزر" لتجنب حدوث انفصال شبكي، وتم إنقاذ عين المريض من العمى المحقق.