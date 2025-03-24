مانشستر يونايتد يستعد للتخلص من 10 لاعبين

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تجهز إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحملة كبيرة لبيع عدد من لاعبي الفريق؛ بغرض إنعاش خزينة النادي للتعاقد مع صفقات جديدة، خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» فإن إدارة النادي الإنجليزي تخطط لبيع 10 لاعبين على الأقل بنهاية الموسم الحالي.

وعلى رأس هؤلاء، يأتي ماركوس راشفورد، أنتوني وجادون سانشو، الذين خرجوا لأندية أخرى على سبيل الإعارة هذا الموسم.

ويستهدف اليونايتد إنعاش خزائنه بالأموال التي سيجنيها من بيع الثلاثي، للاستفادة بها في جلب هداف جديد للفريق.

وهناك أسماء أخرى مهددة بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد، أبرزها لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، فضلا كريستيان إريكسن وفيكتور لينديلوف، كما أن هناك احتمالية كبيرة لاعتزال الحارس توم هيتون، والمدافع الأيرلندي جوني إيفانز بنهاية الموسم.

ويبقى مستقبل الحارس التركي أتلاي بايندير حائرا، بالإضافة لإمكانية انضمام تيريل مالاسيا إلى آيندهوفن بشكل دائم بعد نهاية فترة الإعارة.

ويسعى مانشستر يونايتد للتخلص أيضا من الظهير الإنجليزي لوك شو، في ظل إصاباته المتتالية، حال وصول عرض مناسب له.