الجيش اللبناني: إحباط عمليات تهريب أسلحة ومحروقات على الحدود مع سوريا

أعلن الجيش اللبناني، عن إحباط عمليات تهريب أسلحة ومحروقات على الحدود مع سوريا، وذلك ضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش أوقفت 5 مواطنين وسوريًّا واحدًا، وضبطت عددًا من الآليات المحمّلة بالمحروقات ومواد غذائية معدة للتهريب، وذلك على أثر توافر معلومات عن عمليات تهريب عند معبر غير شرعي في منطقة مشاريع القاع».

وذكر أن «دورية أخرى من المديرية دهمت في منطقة مشاريع القاع منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ج.ح.) المطلوب لإقدامه على التهريب، وفتح معابر غير شرعية، وإعادة فتح معابر أخرى بعد إقفالها من قبل الجيش».

وأوضح أن «دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد – زحلة تمكنت من إحباط عملية تهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من المسدسات الحربية والبضائع المهرّبة».

ولفت إلى أن «المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين».