أفاد عضو الوفد الروسي جريجوري كاراسين، بأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي في الرياض تجري على قدم وساق، مشيرًا إلى أن الجانبين يتحدثان عن «أخطر المشكلات».

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي تفاهم بين الطرفين، قال كاراسين، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «حسنًا، كيف لا يكون هناك تفاهم، ونحن نجلس منذ ثلاث ساعات نتحدث عن أخطر المشاكل. لذا دعونا نواصل هذه المحادثات».

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل «سبوتنيك» بأن الوفد الروسي وصل إلى مكان المفاوضات مع مجموعة من الخبراء الأمريكيين في العاصمة السعودية الرياض.

ويمثل روسيا في الاجتماع رئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية الروسي جريجوري كاراسين، ومستشار مدير جهاز الأمن الفيدرالي سيرجي بيسيدا.

وتركز المحادثات في المقام الأول بشكل أساسي على الفروق الدقيقة في احتمال استئناف المبادرة المتعلقة بسلامة الملاحة في البحر الأسود، والتي تمت مناقشتها خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وبحث بوتين وترامب في محادثات هاتفية في 18 مارس الجاري، الوضع في أوكرانيا، وشروط منع التصعيد، إضافة إلى قضايا دولية.

في الوقت نفسه، لم يستبعد الكرملين من قبل أنه بالإضافة إلى مبادرة البحر الأسود، قد تتم مناقشة جوانب أخرى تتعلق بالتسوية الأوكرانية في مفاوضات الرياض.