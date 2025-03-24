وزير الخارجية الإيراني: لا أحد يجرؤ على التفكير في الاعتداء علينا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل مع أي حرب تُفرض على طهران.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «إرنا»، اليوم الاثنين: «لا أحد يجرؤ حتى أن يفكر في الاعتداء على إيران، وأكرر اليوم بأنني متأكد من أنه لن تكون هناك حرب؛ لأننا على أهبة الاستعداد الكامل لهذا الوضع».

واستطرد: «لو لم يكن هناك استعداد، لفرضت الحرب علينا، وتأهبنا يشمل استعداد قواتنا المسلحة وكوادر الإغاثة في البلاد، كما يتيح لنا القوة والردع بحيث لا يجرؤ أحد التفكير في الاعتداء على أراضي البلاد».

وفي سياق آخر، تحدث عراقجي، عن التنسيق بين وزارة الخارجية والهلال الأحمر في جنيف، وكذلك تقديم الخدمات للمتضررين من الكوارث في الدول الأخرى.

وواصل: «من واجبنا الإنساني أن نقدم المساعدات في أحداث الفيضانات والزلازل التي تتعرض إليها الدول المختلفة، تماما كما تبادر تلك الدول إلى مساعدتنا في مثل هذه الحالات».