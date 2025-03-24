أمريكا تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا بالسعودية

يجري وسطاء من الولايات المتحدة محادثات منفصلة مع وفدين روسي وأوكراني في السعودية اليوم الاثنين، حيث تسعى واشنطن للتوسط في وقف إطلاق نار محدود بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال.

ووصف المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوج المحادثات غير المباشرة بأنها "دبلوماسية مكوكية"، حيث يتنقل الوفد الأمريكي بين الجانبين أثناء اجتماعهما في "غرف منفصلة".

وقال كيلوج للمحلل المحافظ جلين بيك في مقابلة يوم الأحد "أنت تقول بشكل أساسي: "حسنا، ما هي شروطكم؟ "وتذهب إلى الطرف الآخر، "ما هي شروطكم؟

وقبيل الاجتماع الثلاثي، التقى ممثلون أوكرانيون مع الوفد الأمريكي في جولة محادثات تمهيدية في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد.

ومن المحاور الرئيسية للمفاوضات تأمين وقف الهجمات على منشآت الطاقة. وقد وافقت كل من روسيا وأوكرانيا من حيث المبدأ على هذه الهدنة الجزئية، ولكن لم يتم تنفيذها بعد.

وتضغط الولايات المتحدة أيضا لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار ليشمل طرق الشحن في البحر الأسود.

وقال ستيف ويتكوف، وهو مبعوث أمريكي خاص آخر، لشبكة فوكس نيوز يوم الأحد: ”أعتقد أنك سترى في السعودية يوم الاثنين بعض التقدم الحقيقي، ولا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود... ومن ثم ستنتقل بطبيعة الحال إلى وقف إطلاق النار الكامل".

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث مؤخرا مع كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التعبير عن تفاؤله بشأن نهاية سريعة للحرب.

وقد أيد زيلينسكي خطة ترامب لوقف إطلاق النار الشامل لمدة 30 يوما. ومع ذلك، وضع بوتين عدة شروط مسبقة، بما في ذلك مطالبة الغرب بوقف جميع المساعدات العسكرية لكييف.

وسيضم الوفد الأمريكي في السعودية فرقا متعددة، بحضور كل من كيلوج ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز.

كما يسافر إلى السعودية كبير المفاوضين الأوكرانيين، أندري يرماك، بينما سيمثل روسيا الدبلوماسي المخضرم جريجوري كاراسين وسيرجي بيسيدا، وهو مسؤول استخباراتي كبير ومقرب من بوتين.