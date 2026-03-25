بيطري القاهرة: الموافقة على إنشاء مركز للتدريب المهني PTC

- برنس: تقديم تجربة تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث المعايير العالمية

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عن موافقة مجلس جامعة القاهرة على إنشاء مركز التدريب المهني بالكلية، ليكون منصة متكاملة للتدريب التطبيقي، وبيت خبرة متخصص في إعداد وتأهيل طلاب الدراسات العليا والباحثين والخريجين والأطباء البيطريين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بضرورة ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، وبرعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وانطلاقا من رؤية الدولة المصرية نحو بناء الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، وفي إطار الاستراتيجية المؤسسية للكلية التي تستهدف تطوير المهارات المهنية، ورفع كفاءة الخريجين، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل في مجالات الطب البيطري والتكنولوجيا الحيوية وسلامة الغذاء.

وأصدر الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، قرارا بتكليف الدكتور عبدالباري برنس مديرا لمركز التدريب المهني، لما يتمتع به من خبرة علمية ومهنية متميزة تسهم في قيادة المركز نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية.

وأوضح عميد كلية الطب البيطري أن رؤية المركز تتمثل في أن يكون مركزا رائدا إقليميا ودوليا في التدريب التطبيقي والابتكار المهني، يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميا، وداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات صحة الحيوان والأمن الغذائي.

وأضاف الدكتور عبدالباري برنس، أن رسالة المركز تقديم برامج تدريبية مهنية متطورة تجمع بين الأساس العلمي والتطبيق العملي، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والصناعية، بما يسهم في تنمية مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم المهنية.

وتشمل محاور العمل والاستراتيجية برامج تدريبية حديثة، وتصميم برامج متخصصة وفق احتياجات سوق العمل تشمل: التشخيص الحقلي والمعملي للأمراض المعدية في الحيوان والدواجن - تغذية الحيوان والدواجن - التشخيص الجزيئي – التكنولوجيا الحيوية – سلامة الغذاء – الصناعات الدوائية واللقاحات – التحاليل المعملية المتقدمة - وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز التدريب التطبيقي، وزيادة التدريب العملي (Hands-on)، وإنشاء محاكاة تدريبية (Simulation Training)، والتدريب داخل المعامل والمستشفيات والمراكز البحثية.

كما تشمل شراكات استراتيجية قوية، التعاون مع وحدات المراكز البحثية وشركات الأدوية واللقاحات، والمزارع الإنتاجية، والهيئات الدولية، والجودة والاعتماد، والعمل على اعتماد البرامج من المجلس الصحي المصري، وتطبيق نظم الجودة والحوكمة وفق المعايير الدولية، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وإعداد خريج قادر على العمل مباشرة والمنافسة إقليميا ودوليا، والتحول الرقمي والتدريب الذكي، والتدريب الهجين (Hybrid Training)، والمنصات الإلكترونية، والواقع الافتراضي في التعليم البيطري.

ويهدف المركز إلى تحويل مركز التدريب المهني إلى بيت خبرة تدريبي ومرجعية علمية رائدة في مجال التدريب البيطري والتكنولوجي في مصر والمنطقة العربية.