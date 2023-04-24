لبنان يعلن إجلاء 52 شخصا من السودان على متن سفينة سعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، تبلغها من سفيرة لبنان في السودان إجلاء 52 شخصا، فجر اليوم الإثنين، من مدينة بورتسودان السودانية على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية.



وقالت الخارجية، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، إنهم في طريقهم الآن إلى مدينة جدة السعودية، ولم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ممكنا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية.



وشكر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، والسفير السعودي في السودان ومعاونيهما، على جميع التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الأزمة السعودية لإجلائهم، واستقبالهم كضيوف للمملكة في مدينة جدة؛ تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوة.