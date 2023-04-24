الخارجية: استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

نعت وزارة الخارجية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم الاثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية أنها وإذ تحتسب فقيدها الغالي شهيدا عند الله عز وجل، ورمزا للتضحية والفداء في سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، تؤكد أن البعثة المصرية في السودان ستستمر في تحمل مسئوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

وأضافت: "رحم الله شهيد الواجب، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".