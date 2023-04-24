الخارجية الأوكرانية: أوكرانيا لا تحتاج إلى إذن روسيا لتصبح عضوا في الناتو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لا تحتاج إلى إذن روسيا لتصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأضاف نيكولينكو، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو لن تؤدي إلا لتقوية الحلف، مشيرًا إلى أن أوكرانيا لها حق سيادي في اختيار الإجراءات الأمنية بحرية، وأن هذا الحق قد تم تأكيده مرارًا على مستوى جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وشدد نيكولينكو على أنه لا توجد أسباب موضوعية تعيق انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.

وفي سياق منفصل، دعا رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك لوكسمبورج إلى دعم صيغة السلام الأوكرانية.

وأوضح ستيفانتشوك: "لقد دعوت أيضًا لوكسمبورج إلى دعم صيغة السلام الأوكرانية، وأن تصبح زعيمة إحدى نقاطها".

وقال ستيفانتشوك: "لقد سمعت كلمات دعم قوية جدًا وصادقة لأوكرانيا من رئيس مجلس نواب لوكسمبورج فرناند إيتجن، وقد ناقشنا العديد من القضايا المهمة، وركزنا على المستقبل الأوروبي الأطلسي لأوكرانيا".

وأعرب ستيفانتشوك عن توقعه بأن تقدم قمة حلف الناتو في ليتوانيا إجابة إيجابية على السؤال الاستراتيجي الخاص بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.