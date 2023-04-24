نفدت التذاكر الخاصة بمباراة الرجاء البيضاوي المغربي والأهلي في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأكد موقع «L360» المغربي على أن تذاكر المباراة نفدت بالكامل بعد ساعات من طرحها، بجانب أيضا نفاد تذاكر مباراة الوداد وسيمبا التنزاني والتي ستُقام يوم الجمعة أيضا على ذات الملعب.

وأضاف الموقع أن تم حجز جميع التذاكر في زمن قياسي غير مسبوق، الأمر الذي يعكس مدى أهمية المباراة بالنسبة لجماهير الرجاء، بعد الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد والتي أقُيمت يوم السبت الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

وأكمل الموقع أنه سيكون متاح لجماهير الرجاء التي قامت بحجز تذاكر المباراة الحصول عليها من ملعب مركب محمد الخامس وملعب الصخور السوداء وملعب الوازيس.

وخسر نادي الرجاء بهدفين دون رد أمام الأهلي في مباراة الذهاب، حيث سجل محمد عبد المنعم الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 47 من الشوط الأول، وعزز حمدي فتحي التقدم للأهلي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 84.

جدير بالذكر أن الفائز في مجموع المباراتين بين الأهلي والرجاء بالدور نصف النهائي، الفائز في مجموع المباراتين بين الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري.