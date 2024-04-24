 كولر وربيعة يحضران غدًا المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي - بوابة الشروق
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كولر وربيعة يحضران غدًا المؤتمر الصحفي لمباراة مازيمبي

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 7:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 7:30 م

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ورامي ربيعة كابتن الفريق، غدًا وقائع المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

يبدأ المؤتمر في تمام الواحدة ظهر غدٍ الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، ويسبقه في الثانية عشرة والنصف المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مازيمبي.

ويتحدث كولر وكابتن الأهلي عن رؤيتهما للمباراة، والإجابة على أسئلة وسائل الإعلام المختلفة.

‏ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء بعد غدٍ الجمعة على استاد القاهرة في ‏إياب الدور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وكان الفريقان قد تعادلا بدون أهداف، في اللقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب تي بي مازيمبي؛ بمدينة لوبومباشي بالكونغو.


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