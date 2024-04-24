إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالدقهلية

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أصيب خمسة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق بطرة بسنديلة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق بطرة بسنديلة ووجود مصابين.

انتقل ضباط المباحث وثلاث سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كلا من: "عبدالله السعودي علي المتولي 35 عاما باشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد محسن الشافعى 38 عاما باشتباه بكسر بالعمود الفقرى، إبراهيم الشربينى الدسوقى 30 عاما بكسر بالضلوع، على السعودى على 45 عاما باشتباه كسر بالعمود الفقرى ومحمد رشدى أبو النجا 19 عاما بكدمات متفرقة بالجسم.



جميع المصابين مقيمون بسنديلة، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج.