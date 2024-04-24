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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأربعاء، اعتبار فريق اتحاد العاصمة الجزائري مهرزوما بثلاثية نظيفة أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية؛ بسبب الأحداث التي شهدتها مباراتهما.

وكان مراقب مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة قد قرر إلغاءها، بسبب رفض لاعبو الفريق المغربي النزول لأرضية الملعب بسبب أزمة القمصان.

وأوضح كاف في خطاب رسمي، أن لجنة المسابقات قررت معاقبة فريق اتحاد العاصمة بالخسارة بـ 0 - 3 في مباراته ضد نهضة بركان المغربي في كأس الاتحاد الإفريقي كونفدرالية.

كما قررت لجنة المسابقات إحالة القضية إلى اللجنة التأديبية لفرض عقوبات إضافية على الفريق الجزائري.

وأكد كاف أن مباراة الإياب بين فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة، ستقام في الموعد المحدد لها مساء يوم الأحد القادم في المغرب.