مدافع الزمالك السابق: الأهلي قادر على حسم لقاء مازيمبي من الشوط الأول

قال بشير التابعي مدافع الزمالك السابق، إن الإعلام له دور كبير في توجيه الجماهير المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل محاولات إثارة الجمهور عبر السوشيال ميديا، مشيرًا إلى البعض يحاول المزايدة على وطنية الأندية المصرية الكبيرة، وهذا أمر لا يليق مطلقا.

وتابع التابعي في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي قادر علي حسم لقاء مازيمبي الكونغولي من الشوط الأول، وعودة المصابين للفريق دعم قوي وميزة جيدة لأي مدير فني".

وأضاف: "من الصعب حاليا جلوس مصطفى شوبير على دكة البدلاء في ظل عودة محمد الشناوي، الأفضل استمرار شوبير أساسيا خلال المرحلة المقبلة، وحدة المنافسة بالتأكيد سترتفع في وجود الحارسين، وطالما أردت صناعة مركز قوي لابد من وجود منافسة وفعلها الأهلي سابقا في وجود الحضري ونادر السيد".

وأشار بشير التابعي إلى أن الأهلي سيفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 ويصعد للمباراة النهائية، بعدما مستوى المنافس في لقاء الذهاب، مؤكدا بأن الأحمر كان قادرا على الفوز رغم الغيابات، ومع عودة المصابين ووجود الجمهور بقوة الأهلي سيحقق انتصارًا كبيرًا.

وواصل: "الأهلي لديه خبرات كبيرة في قارة إفريقيا ودائمًا لديه حظ كبير في البطولات القارية، الموسم الماضي كان قريبا من المغادرة وفاز باللقب، وهناك عمل جيد أيضا من المدير الفني واللاعبين، وشخصية الفريق حاضرة في المواجهات القوية على مدار دوري الأبطال خلال المواسم الماضية".

وأكمل: "الزمالك حال فوزه على دريمز الغاني وصعوده لنهائي الكونفدرالية سيرفع الروح المعنوية للجميع داخل النادي، واللاعبين لم تستغل الفرصة في لقاء الذهاب".

وأتم: "الأجواء هناك ستكون صعبة في غانا، ومن الممكن وجود شيكابالا وزيزو بشكل أساسي في المباراة مع سيف الجزيري، ونسبة فوز الزمالك تصل لـ60%".