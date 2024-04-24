انتشال 14 جثة لمهاجرين غرقى جنوب تونس

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انتشلت وحدات الحرس البحري في السواحل الجنوبية لتونس 14 جثة لمهاجرين غرقى لفظتها أمواج البحر.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية مدنين الأسعد الحر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن الحرس البحري انتشل اليوم ثلاث جثث بسواحل منطقة الجدارية قرب مدينة بن قردان.

كما انتشل 11 جثة بسواحل جزيرة جربة التابعة لنفس الولاية في وقت سابق.

وقال الحر إن أغلب الجثث كانت متآكلة فيما عثر على جواز سفر مصري بأحد الضحايا الغرقى.وسيجري تشريح الجثث لتحديد الحمض النووي، وفق المسؤول.

وكان الحرس الوطني أعلن أمس الثلاثاء عن انتشال 19 جثة بسواحل صفاقس التي تعد المنصة الرئيسية لانطلاق قوارب المهاجرين.

وتنشط قوارب الهجرة بشكل أكبر في فصل الربيع نحو سواحل الجزر الايطالية القريبة.