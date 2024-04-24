امتدت الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم الأربعاء، لتشمل جامعتي براون وجنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وانضم طلاب جامعة براون بمدينة رود آيلاند (شرق) وجامعة جنوب كاليفورنيا (غرب) إلى جامعات أخرى، على رأسها جامعة كولومبيا، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة والدعوة إلى وقف إطلاق نار بالقطاع، وفق ما نشرت وسائل إعلام أمريكية.

وطالب المحتجون في "مخيم التضامن مع غزة" بجامعة براون "بسحب الجامعة وقفها من جميع الشركات التي تساعد وتستفيد من الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي الأوسع للأراضي الفلسطينية"، وفق بيان.

ومساء أمس، نظم نحو 100 طالب متضامن مع فلسطين بجامعة تكساس في مدينة دالاس (جنوب) اعتصاما على طول المدخل المؤدي إلى مكتب رئيس الجامعة، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي 18 أبريل الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا