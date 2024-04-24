 أردوغان ينتقد الموقف الغربي تجاه حرب غزة خلال زيارة شتاينماير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان ينتقد الموقف الغربي تجاه حرب غزة خلال زيارة شتاينماير

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 7:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 أبريل 2024 - 7:23 م

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الغرب بالتغاضي عن معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة، خلال زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لأنقرة.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، في أنقرة بعد اجتماع مع شتاينماير، إن غزة تم تسويتها بالأرض: "ويجب على أصدقائنا الألمان أن ينتبهوا إلى هذا الوضع المأساوي". وأضاف أن الغرب بأكمله يقف إلى جانب إسرائيل.

كما انتقد الرئيس التركي بحدة، مرة أخرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتهمه بتعريض الشرق الأوسط بأكمله للخطر من أجل ضمان بقائه السياسي.

لكنه أكد أن تركيا تبذل جهودا لضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

ودعا أردوغان إلى رفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى تركيا بشكل كامل. كما أعرب عن قلقه بشأن تزايد موجة العنصرية في ألمانيا.

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