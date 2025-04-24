انقلاب سيارة واشتعال النيران بها بطريق مصر أسيوط الغربي دون وقوع إصابات

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شهد طريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها، دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر أسيوط الصحراوي الغربي، واشتعال النيران بها.

على الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه وقع بعد كوبري العياط بطريق أسيوط الغربي.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، وتبين أن سائق السيارة خرج منها قبل اشتعال النيران بها، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.



