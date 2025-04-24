أعلنت وزارة الخارجية الهندية، "تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين بأثر فوري"، مطالبة كل الباكستانيين بمغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل الجاري، في ظل تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، بعد أيام من مقتل 26 سائحا في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وأعلنت الخارجية الهندية، في بيان نقلته وكالة سبوتنك، تعليق العمل بمعاهدة استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان، إضافة إلى إغلاق معبر بري رئيسي بين البلدين، موجهة نصيحة إلى مواطنيها في باكستان بالعودة في أقرب وقت.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن "إسلام آباد ستبقى ملتزمة بالسلام"، مؤكدة رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند وأن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.

وأعلنت الخارجية الباكستانية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وتعليق التجارة مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها.

وأكدت باكستان، تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند وإغلاق معبر واغا الحدودي مع الهند فورا، مشيرة إلى "تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل الجاري.