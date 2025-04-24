تجار دواجن بالمنيا: زيادة المعروض ودرجات الحرارة وراء استقرار الأسعار

تشهد أسواق الدواجن البيضاء في محافظة المنيا حالة من الاستقرار حيث تباع ما بين 80 و82 جنيها، مع تأكيدات من أصحاب المزارع بأن الأسواق متأثرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مينا صاحب مزرعة دواجن بسوق الخضار في مدينة المنيا، إن أسعار الدواجن تشهد استقرارا نسبيا حيث تباع اليوم بسعر 80 جنيها لكيلو الدواجن البيضاء، و115 جنيها للبلدي، و178 جنيه لكيلو البانيه، أما الصدور بالعضم فتباع بسعر 130 جنيها، والوراك بسعر 95 جنيها، والحمام الكداب بسعر 140 جنيها.

وأضافت هدي محمود، ربة منزل، أنها تفضل شراء الدواجن بسبب استقرار سعرها في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والتي وصلت إلى 420 جنيها، وفي بعض المناطق مثل شارع عدنان المالكي إلى 450 جنيها، واللحمه المفرومه 240 جنيها، وبالتالي الفراخ أقل سعرا من أي لحوم.

وأشار حسين محمد متولي، صاحب مزرعة دواجن، أن الأسعار معرضة للانخفاض بقيمة 5 جنيهات للكيلو بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والتي تتسبب في هلاك بعض الطيور، وبالتالي للا نستطيع تأخير العرض، وهو ما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب، وبالتالي تراجع الأسعار.