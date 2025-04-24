أرتيتا يثير الشكوك حول جاهزية ميرينو قبل مواجهة سان جيرمان

أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، قلقه بشأن موقف لاعب الوسط ميكيل ميرينو من اللحاق بمواجهة الفريق المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب التعادل المخيب أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-2، والذي قرّب ليفربول كثيرًا من حسم لقب الدوري الإنجليزي.

وبات "الريدز" بحاجة لنقطة واحدة فقط من مباراته المقبلة ضد توتنهام على ملعب أنفيلد الأحد المقبل لضمان التتويج رسميًا باللقب.

وخلال الأشهر الماضية، اضطر أرتيتا لاستخدام ميرينو في مركز المهاجم المؤقت لتعويض غياب كاي هافيرتز وجابرييل جيسوس بسبب الإصابة، إلا أن التوقعات كانت تشير إلى عودته لمركزه الأساسي في خط الوسط بموقعة باريس، خصوصًا مع غياب توماس بارتي للإيقاف.

ورغم ذلك، لم يبدُ أرتيتا متفائلًا بعودة لاعبيه المصابين، حيث قال في تصريحات عقب المباراة: "علينا الانتظار ومراقبة الوضع، ميرينو وبن وايت لم يكونا ضمن القائمة في المباراة الماضية، وسنرى إن كانا جاهزين الثلاثاء".

ورفض المدرب الإسباني الكشف عن طبيعة إصابتي اللاعبين، لكنه يأمل بوجه خاص في استعادة ميرينو، في ظل استمرار الشكوك حول إمكانية تواجد جورجينيو في قادم المباريات بسبب معاناته من إصابة في الضلوع.