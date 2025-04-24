16% من حالات الوفاة على الطرق في ألمانيا كانت لراكبي دراجات هوائية عام 2024

أظهرت أرقام حوادث الطرق الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن 16% من حالات الوفاة الناجمة عن حوادث سير كانت لراكبي دراجات هوائية.

وأعلن المكتب اليوم الخميس استنادا إلى بيانات أولية أن إجمالي عدد راكبي الدراجات الذين لقوا حتفهم في حوادث سير العام الماضي بلغ 441 راكبا.

ووفقا للبيانات، كان عدد راكبي الدراجات الذين لقوا حتفهم في حوادث سير عام 2024 أعلى بنسبة 4ر11% مقارنة بعام 2014. وانخفض العدد الإجمالي للوفيات على الطرق بنسبة 4ر22% خلال هذه السنوات العشر.

وجاء في بيان المكتب: "الزيادة ترجع في المقام الأول إلى العدد المتزايد لحالات الوفاة بين مستخدمي الدراجات الكهربائية". ووفقا للبيانات، فإن 192 حالة وفاة من بين إجمالي حالات الوفاة لراكبي الدراجات العام الماضي كانت لراكبي دراجات كهربائية.

وبحسب النتائج الأولية، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن حوادث طرق في ألمانيا العام الماضي 2759 حالة.