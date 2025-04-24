محافظ المنوفية يناقش تطوير منظومة النظافة ويشدد على رفع كفاءة الخدمات

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل تطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه المستمر على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع اللواء عبدالله الديب سكرتير عام المحافظة، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الشهداء، شبين الكوم، قويسنا، بركة السبع، وتلا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمنظومة، حيث وجّه المحافظ بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل مكوناتها، من معدات وعمالة وخطط تشغيل، مع التركيز على تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الخاصة، وتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأداء ورصد المخالفات، والتعامل الفوري مع أي قصور.

وأكد "أبو ليمون" ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تتضمن مواعيد تنفيذ واضحة ومقترحات لتطبيق آليات جديدة تضمن الاستدامة وفعالية المنظومة، مشددًا على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بناءً على نتائج النظافة الفعلية في كل نطاق، ولن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في هذا الملف الحيوي