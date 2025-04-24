 محافظ المنوفية يناقش تطوير منظومة النظافة ويشدد على رفع كفاءة الخدمات - بوابة الشروق
الخميس 24 أبريل 2025 1:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

محافظ المنوفية يناقش تطوير منظومة النظافة ويشدد على رفع كفاءة الخدمات

مصطفى الملاح:
نشر في: الخميس 24 أبريل 2025 - 1:12 م | آخر تحديث: الخميس 24 أبريل 2025 - 1:12 م

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة سبل تطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري على مستوى المحافظة، وذلك في إطار حرصه المستمر على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع اللواء عبدالله الديب سكرتير عام المحافظة، اللواء وليد هلال مستشار المحافظ لشئون البيئة، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن الشهداء، شبين الكوم، قويسنا، بركة السبع، وتلا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي للمنظومة، حيث وجّه المحافظ بإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل مكوناتها، من معدات وعمالة وخطط تشغيل، مع التركيز على تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الخاصة، وتكثيف الحملات الميدانية لمتابعة الأداء ورصد المخالفات، والتعامل الفوري مع أي قصور.

وأكد "أبو ليمون" ضرورة وضع خطة عمل متكاملة تتضمن مواعيد تنفيذ واضحة ومقترحات لتطبيق آليات جديدة تضمن الاستدامة وفعالية المنظومة، مشددًا على أنه سيتم تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية بناءً على نتائج النظافة الفعلية في كل نطاق، ولن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في هذا الملف الحيوي


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك