شهدت هالة عبدالرازق جودة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، انعقاد لجنة التظلمات لفحص الطلبات المقدمة من 56 حالة من ذوي الإعاقات الذهنية، في إطار الحرص على ضمان حصولهم على حقوقهم في التقييم والخدمات المناسبة.

وعُقدت اللجنة بمشاركة جيهان ثابت، مديرة القومسيون الطبي، وسارة مشيل، استشاري الإعاقة الذهنية، وزينب عبدالكريم، مديرة إدارة التأهيل، حيث جرى بحث الحالات المقدمة بدقة وفق المعايير الطبية والاجتماعية المعتمدة.

وفي سياق متصل، عقدت هالة عبدالرازق جودة لقاء مع أمل محمد الجمل، مسئولة العلاقات العامة والقائمة بعمل مدير مركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة التابع لجمعية كاريتاس مصر؛ لبحث سُبل التعاون المشترك لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

حضر اللقاء نرمين سويدان، مديرة إدارة الجمعيات، إلى جانب فريق عمل مركز سيتي، حيث ناقش الجانبان استعدادات تنفيذ برنامج متكامل يستهدف دمج الأطفال ذوي الإعاقة، خاصة الذهنية، من خلال التدخل المبكر، وخدمات التأهيل، والدمج التعليمي، إلى جانب الأنشطة المجتمعية، وذلك في الإسكندرية وعدد من محافظات صعيد مصر.

وأكدت المناقشات أهمية تعزيز الشراكة بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، عبر إدارات الجمعيات والتأهيل والأسرة والطفولة، لتنفيذ البرنامج داخل عدد من الحضانات، مع التركيز على تدريب الكوادر، وتقييم الحالات، وتنظيم أنشطة توعوية لأولياء الأمور والعاملين، بما يسهم في توفير بيئة أكثر شمولا ودعما للأطفال ذوي الإعاقة.