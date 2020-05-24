ترامب يتواجد بنادي الجولف لليوم الثاني وسط مساع لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ناديه للجولف بولاية فيرجينيا اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي حيث تحتفل البلاد باليوم التذكاري لتكريم العسكريين الأمريكيين الذين رحلوا أثناء خدمتهم، وذلك في خضم مساع يقوم بها البيت الأبيض لإعادة فتح الاقتصاد بأكبر قطاعات ممكنة.

ويتعرض الرئيس لانتقادات من معارضيه لممارسته لعبة الجولف، بينما تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الارتفاع. وتوشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر قبيل قيامه بنزهته إن "الحالات والأعداد والوفيات تتجه للانخفاض في كل أنحاء البلاد!"

وقال السناتور ليندسي جراهام، وهو حليف لترامب، مدافعا عن ممارسة الرئيس للعبة الجولف، قائلا إنه قد حان الوقت "للبدء للعودة إلى حياة أكثر من عادية".