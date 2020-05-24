 ترامب يتواجد بنادي الجولف لليوم الثاني وسط مساع لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي - بوابة الشروق
الأحد 24 مايو 2020 7:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ترامب يتواجد بنادي الجولف لليوم الثاني وسط مساع لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 24 مايو 2020 - 7:19 م | آخر تحديث : الأحد 24 مايو 2020 - 7:19 م

تواجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ناديه للجولف بولاية فيرجينيا اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي حيث تحتفل البلاد باليوم التذكاري لتكريم العسكريين الأمريكيين الذين رحلوا أثناء خدمتهم، وذلك في خضم مساع يقوم بها البيت الأبيض لإعادة فتح الاقتصاد بأكبر قطاعات ممكنة.

ويتعرض الرئيس لانتقادات من معارضيه لممارسته لعبة الجولف، بينما تستمر حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الارتفاع. وتوشك الولايات المتحدة على تجاوز عتبة 100 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر قبيل قيامه بنزهته إن "الحالات والأعداد والوفيات تتجه للانخفاض في كل أنحاء البلاد!"

وقال السناتور ليندسي جراهام، وهو حليف لترامب، مدافعا عن ممارسة الرئيس للعبة الجولف، قائلا إنه قد حان الوقت "للبدء للعودة إلى حياة أكثر من عادية".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك