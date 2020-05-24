نتنياهو: محاكمتي تهدف للإطاحة بقائد يميني قوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن محاكمته تهدف للإطاحة بزعيم يميني قوي، وذلك لدى مثوله أمام المحكمة ليصبح أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يمثل للمحاكمة أثناء شغله المنصب.

وأضاف نتنياهو: "الهدف هو الإطاحة برئيس وزراء يميني قوي"، مطالبا ببث محاكمته لاتهامه بارتكاب تهم فساد على الهواء المباشرة لكي يرى المواطنون أنه برئ.

ووقف نتنياهو لدى دخول هيئة المحكمة المؤلفة من 3 قضاه قاعة المحكمة.

واحتشد عدد من مؤيدي نتنياهو خارج المحكمة، وقامت الشرطة بتطويقهم، ورددوا شعارات ضد النظام القضائي في إسرائيل وحملوا الاعلام الاسرائيلية ومكتوب عليها "بيبي نحبك"، و"بيبي لست وحدك". ويشار إلى أن بيبي هو اسم التدليل لنتنياهو.

كما تظاهر العشرات خارج مقر إقامة نتنياهو في وسط المدينة .

وتأتي جلسة اليوم، التي ستشمل سؤال المشتبه به ما إذا كان قرأ وفهم لائحة الاتهامات الموجهة له، بعد أعوام من التحقيقات مع نتنياهو.

وكان قد جرى اتهام نتنياهو رسميا في يناير الماضي بالحصول على رشوة والتزوير وخيانة الأمانة، وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في 17 مارس الماضي. ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، تم إرجاء الموعد لمدة شهرين.

ويواجه نتنياهو، 70 عاما، اتهامات بتقديم خدمات سياسية مقابل تغطية إعلامية إيجابية، ومساعدة رجال أعمال أثرياء مقابل الحصول على هدايا تشمل سيجار وزجاجات شامبانيا.

ونفى نتنياهو أكثر من مرة الاتهامات الموجهة إليه.

وفي حال إدانة نتنياهو بتلقى رشاوى، قد يواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 أعوام. وفي حال إدانته بالتزوير وخيانة الأمانة، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي عقوبة السجن لفترة تصل إلى 3 أعوام، على الرغم من أنه من غير المرجح صدور إدانة بحقه.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه يتعين على نتنياهو التنحي عن منصبه في حال تمت إدانته، وهي العملية التي قد تستغرق عدة أعوام.