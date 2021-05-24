دوقة كامبريدج تنضم للأمير ويليام في اسكتلندا اليوم

انضمت كيت دوقة كامبريدج لزوجها الأمير ويليام في زيارته لاسكتلندا اليوم الإثنين، ضمن جولة الزوجين في الدولة البريطانية.

وتصاحب كيت دوقة كامبريدج الامير ويليام في زيارة مدينتي إدنبره و فيفي، بالإضافة إلى القيام بأول زيارة رسمية مشتركة لهما إلى اوركني.

وتوجه ويليام، الذي عينته جدته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، مفوض للجمعية العامة لكنيسة اسكتلندا مطلع هذا العام، لاسكتلندا الجمعة الماضية.

وشملت واجباته حتى الآن إعادة فتح الجمعية العامة" الهيئة الحاكمة للكنيسة الاسكتلندية" ومشاهدة نهائي الكأس الاسكتلندي واختبار سيارة كهربائية ذات دفع رباعي وزيارة دار لرعاية كبار السن.

وسيقوم دوق ودوقة كامبريدج هذا الأسبوع بزيارة مشاريع خضراء قبل قمة المناخ كوب 26 جلاسجو في وقت لاحق من هذا العام، واستضافة فعالية سينمائية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ومن المقرر أن تنتهى الزيارة الخميس المقبل.