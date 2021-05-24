 بيكسوف: الاجتماع بين بوتين وبايدن مهم للتغلب على أزمة العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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بيكسوف: الاجتماع بين بوتين وبايدن مهم للتغلب على أزمة العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 6:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 6:27 ص

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الاجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن مهم للتغلب على أزمة العلاقات الثنائية.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الأحد، عن بيسكوف قوله "الشيء الأكثر أهمية هو مجرد حقيقة الاجتماع لأنه مهم لعلاقاتنا الثنائية، لإخراجها من هذا الوضع المحزن الذي هي فيه الآن"، مضيفا أن اختيار مكان معين للمحادثات بين الرئيسين هو مسألة فنية بدرجة أكبر، ومجرد حقيقة الاجتماع أمر مهم.
وتابع بيسكوف "أخبر وزير الخارجية سيرجي لافروف الرئيس بالتفصيل عن نتيجة محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وسيتخذ الرئيس قرارًا.. وبمجرد أن يفعل ذلك سنعلن الأمر".

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