استقرار الدولار وانخفاض الإسترليني أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في نهاية تعاملات، اليوم الاثنين، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف اليورو بنحو 5 قروش ليسجل 19.07 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا ليسجل 22.08 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتي 5 قروش ليسجل 51.86 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع 6 قروش ليسجل 52.32 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 18.98 جنيه للشراء فيما ارتفع سعر البيع 3 قروش ليسجل 19.18 جنيه للبيع، وانخفض الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 22.01 جنيه للشراء واستقر سعر البيع ليسجل 22.24 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.08 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع، استقر سعر اليورو ليسجل 18.98 جنيه للشراء فيما ارتفع سعر البيع 3 قروش ليسجل 19.18 جنيه، وانخفض سعر الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 22.01 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 22.24 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 49.08 جنيه للشراء و 52.20 جنيه للبيع.