الهند تسجل أكثر من 222 ألف إصابة جديدة و4454 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 222 ألفا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 26 مليونا و752 ألفا و447 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الاثنين - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 4454 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 303 آلاف و720 شخصا.

وأفادت بأن 302 ألف و544 تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 23 مليونا و728 ألفا و11 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليونين و720 ألفا و716 شخصا.