طارق شوقي: تعبنا السنتين اللي فاتوا من محاولة التعامل مع الجائحة واستمرار العملية التعليمية

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بقرب انتهاء أول عام دراسي كامل حضوري بعد أزمة كورونا، قائلا: «تعبنا جدا السنتين اللي فاتوا من محاولة التعامل مع الجائحة واستمرار العملية التعليمية».



وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبدالفتاح عبر فضائية «الشمس»، مساء اليوم الثلاثاء، أن اكتمال العام الدراسي شيء سعيد للجميع، لافتًا إلى انتهاء مرحلة كبيرة للغاية من التطوير، وهو بناء النظام الجديد في التعليم الذي بدأ في عام 2018.



وأشار إلى استكمال مناهج جديدة بالكامل بداية من K.G 1 حتى الصف الرابع الابتدائي، مع إضافة منهجين سيتم تطبيقهما بداية من سبتمبر المقبل على الأطفال في سن الحضانة، بحيث يبدأ النظام الجديد من سن سنتين، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن باعتبارها المشرف على الحضانات.