محامي حسام حبيب: موكلي رد شيرين غيابيا في حضور 4 شهود ويعيشان معا في بيت الزوجية

قال المستشار جميل سعيد، محامي الفنان حسام حبيب، إن أسرة الفنان تواصلوا معه حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحًا وأبلغوه بأنه قبض عليه وأودع في قسم الشيخ زايد 2 وفي سبيل إرساله إلى النيابة، وطلبوا منه الحضور معه في إجراءات التحقيق لكنه اعتذر وبعث أحد زملائه في المكتب بسبب ارتباطه بمهمة مهنية قضائية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن النيابة بدأت في مباشرة التحقيقات مع الفنان وواجهته ببلاغ تضمن استدعاء المطربة شيرين للشرطة متضررة من اعتداء لفظي وقع عليها من زوجها السابق حسام، منوهًا بأنه لا يوجد حظر من النيابة في شأن التحقيقات.

وذكر أن الفنانة قالت إن حسام حبيب كان موجودًا في منزلها لأعمال فنية مشتركة، ثم نشبت بينهما مشادة أسرية تطورت إلى أنه وجه إليها عبارات سباب تضمنت بعض عبارات التهديد، مضيفًا أن الشرطة وجدته في فيلا الفنانة واصطحبته إلى القسم.

ولفت إلى أن المشاجرة بدأت في العاشرة من مساء أمس، ذاكرًا أن النيابة واجهت المتهم بما تضمنته الأوراق فأنكرها بالكامل، وقال إن الفنانة شيرين زوجته، وأنه انفصل عنها في نوفمبر 2021 ثم طلاقًا على الإبراء، لكنه بادر إلى ردها بعد أسبوعين في حضرة شهود.

وعندما سألته المحكمة عن الشهود الذين حضروا رد شيرين إلى زوجها، ذكر أن الفنان قال إن أربعة أشخاص حضروا هذا الرد الشفهي، وهم: سعيد إمام مدير عام قنوات روتانا بالقاهرة، ومنصور الأحمدي محمد السائق الخاص بشيرين، وأمام سيدتين أخريين وهما سارة الطباخ مديرة أعمال الفنانة، وياسمين رضا.

وأفاد بأن حسام حبيب قال إنه منذ هذا التاريخ وهو يقيم مع الفنانة في هذه الفيلا إقامة دائمة كزوج، مضيفًا أن النيابة أمرت باستدعاء الشهود في شأن واقعة الادعاء بالزوجية.

وأشار إلى أن الفنان قال إنه أثناء التواجد مع شيرين نشب بينهما خلاف أسري فتوجهت الفنانة إلى حجرة نومها وأغلقتها وطلبت منه مغادرة المنزل، ليطلب منها أن يأخذ ملابسه، مواصلا: «فتحت وأعطته ملابسه فطلب منها مفتاح الخزينة لأخذ مسدسه الخاص، فأخذ سلاحه الشخصي، وبعدها أخبرته سارة بأن الفنانة أبلغت النجدة فجلس حتى أتت الشرطة لأخذه».

ونوه بأن حسام أكد أن سلاحه الشخصي مرخص، موضحًا أن الفنان أنكر اتهام شيرين بشأن تهديدها بسلاحه، بالإضافة إلى أنه لا يوجد في الأوراق ما نقل عن المطربة بأنها قالت هذا، فهي أفادت بأن طليقها حضر إلى فيلتها لأعمال مشتركة ثم شجر بينهما خلاف وجه إليها خلاله عبارات سباب تضمنت تهديدًا.

وأكد أن ترخيص سلاح الفنان انتهى، لذا توجه إلى وكيل النيابة المحقق بسداد الرسوم الخاصة بالترخيص، لأنه عندما تقدم لتجديد الترخيص تبين أن هناك اسمًا مشابهًا له محكوم عليه في قضية ما، لذا وجهت إليه النيابة تهمتين، الأولى هي السب والقذف والثانية حمل سلاح وعدم تسليمه رغم انتهاء رخصته لمدة تجاوزت العام، وخرج بكفالة 10 آلاف جنيه.

وذكر أنه جار حاليا التحقق من الشخص المتشابه معه في الاسم للتحقق منه.