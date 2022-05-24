أكد أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ناديه تحرك مجددا للحصول على مستحقاته لدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي المعار لهاتاي سبور التركي حالياً، وذلك بعد إنتهاء المهلة القانونية المقدرة بـ 45 يوما.

وشدد أمير، أن ناديه خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، بشأن انتهاء المهلة القانونية المقدرة بـ45 يومًا على الحكم الصادر للقلعة البيضاء في قضية محمود عبد المنعم كهربا.

وأوضح الزمالك في خطابه أن القلعة البيضاء لم تحصل على مستحقاته حتى الآن.

وواصل أمير تصريحاته عقب مباراة الزمالك وأسوان: «فيفا سيقوم بإحالة الأمر للجنة الانضباط لاتخاذ الإجراء القانوني»

وعلق أمير، على تأجيل مباراة الأهلي وإيسترن كومباني في الدوري، قائلا: «نحن لا نفهم القصة التي تحدث منذ أيام، هناك جدول تم إرساله لنا بشأن مواعيد مباريات الدوري»

وأتم: «بعد ذلك سمعنا إن هناك فريق استأذن من فريق آخر لتأجيل مواجهتهما، نحن لا نفهم هذا الأمر، ننتظر مشاهدة المشهد بالكامل لأنه بالتأكيد سيكون لنا رد فعل»