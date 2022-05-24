هيرتا برلين يبدأ إعادة الهيكلة بعد حسم استمراره في البوندسليجا

بدأ نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم بالفعل في إجراء تغييرات هيكيلية من أجل المستقبل، بعدما حسم الفريق استمراره في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) على حساب هامبورج.

وتغلب هيرتا برلين على هامبورج 2 / صفر مساء أمس الاثنين في إياب الملحق الفاصل لتفادي الهبوط، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز هامبورج 1 / صفر.

وذكرت عدة تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن فيرنر جيجنباور /71 عاما/ رئيس النادي قد استقال، لكن النادي لم يعلن الأمر.

وفي المقابل، أعلن النادي رحيل المدير المالي إنجو شيلر عن منصبه، حيث ذكر هيرتا برلين أن العقد سيُفسخ بالتراضي في 31 أكتوبر المقبل.

وكان المستثمر لارس ويندهورست الداعم للنادي قد انتقد جيجنباور مؤخرا، حيث انشغل هيرتا برلين بالكثير من الخلافات خارج الملعب كما عانى الفريق داخل الملعب.

وكان تعيين المخضرم فيليز ماجات بشكل طارئ في تدريب الفريق في منتصف مارس كافيا لإنقاذ الفريق.

ورغم نجاحه في المهمة، أعلن ماجات أنه لن يستمر في تدريب هيرتا برلين، بينما يواجه فريدي بوبيتش مدير الكرة بالنادي مهام صعبة للغاية هذا الصيف من أجل إعداد الفريق للموسم المقبل.