أصيب 6 أشخاص أبناء عمومة، في مشاجرة بالأسلحة النارية؛ نتيجة خلافات الجيرة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصابين بناحية النصيرات دائرة مركز دار السلام.

وانتقلت وحدة البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "عبدالرحمن.م.ا"، 17 عاما، طالب، مصاب بخرطوش بالساق اليسرى، ونجل عمه "عبدالله.ا.ا"، 19 عامًا، طالب، مصاب بطلق ناري باليد اليمنى، وعمهما "الدسوقي.ا.ا"، 38 عامًا، عامل، مصاب بطلق ناري في البطن من الناحية اليسرى، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبين طرف ثانِ "عابدين.و.ا"، 55 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمه بالرأس، ونجله "عثمان.ع.و"، 32 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس، وشقيق الأول "عبده.و.ا"، 65 عامًا، عامل زراعي، مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى.

وتبين أن الطرفين أبناء عمومة، ويقيمان بذات الناحية في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني على بندقية آلية بها 3 طلقات من ذات العيار، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الثاني والثالث من الطرف الثاني بالتعدي عليهم بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، مما نتج عنه إصابتهم بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.