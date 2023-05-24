السعودية وأمريكا تجددان أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار بالسودان

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أكدتا أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار "قصير الأمد" والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة بمدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023.

وأضافت "واس" اليوم الأربعاء، أن بعد مضي خمسة أسابيع على الصراع المستمر، فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف إطلاق النار المؤقت، مشيرة إلى أن المسهّلين (السعودية والولايات المتحدة) لاحظا خلال هذه المحادثات أن الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدةً عن ذي قبل، إلا أن المسهلين أبلغوا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة.

وأشارت إلى أن انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق أمس في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين، مؤكدة أنه نظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.