حقق فيلم "يوم 13" أمس الثلاثاء، 273 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي، ويصل إجمالي إيراداته على مدار 5 أسابيع عرض إلى 25 مليون جنيه و663 ألفا.

ورغم تصدر "يوم 13" لشباك التذاكر على مستوى الإيرادات اليومية، إلا أنه لا يزال يحتل المركز على مستوى الإيرادات الإجمالية، بعد "هارلي" الذي حقق إيرادات كبيرة في أسبوع العيد، جعلته يضمن المركز الأول على المستوى الإجمالي بـ34 مليون جنيه و770 ألفا.

وفيلم "يوم 13" يعرض بتقنية 3D، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ووضع له الموسيقى التصويرية هشام خرما، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك في البطولة دينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبد المغني، وأروى جودة.