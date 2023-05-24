 النائب العام ونظيره لدولة روسيا الاتحادية يبحثان التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين - بوابة الشروق
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النائب العام ونظيره لدولة روسيا الاتحادية يبحثان التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأربعاء 24 مايو 2023 - 4:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مايو 2023 - 4:28 م


استقبل المستشار حماده الصاوي اليوم الأربعاء، إيغور كراسنوف النائب العام لروسيا الاتحادية، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفدٍ قضائيٍ رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية لمكتب النائب العام لجمهورية مصر العربية.

وتأتي الزيارة استجابةً لدعوة النائب العام لنظيره النائب العام لروسيا الاتحادية؛ في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة، والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي.


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