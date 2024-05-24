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أعرب هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن رضاه بتعادل فريقه أمام الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري العام.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أبارك لمجلس إدارة الزمالك وجماهيره على التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية".

وأضاف: "مررنا بأجواء صعبة، والنادي مر بمطبات قوية، وكان من الصعب اختيار مدير فني جديد، يعرف كيف يدخل بسهولة لأجواء الفريق".

وتابع: "لا أريد وضع شماعات، ونقول للاعبين إن الموجود سيكون على قدر المسئولية، ولكن الواقع يقول إن الموقف صعب للنادي".

وأكمل: "تفوق نادي الزمالك في المواجهات الماضية؟ هناك إحساس عند مواجهة أي فريق، وفي المباريات الماضية أمام الزمالك كنا نسجل الأهداف أولًا".

وأتم هيثم عرابي تصريحاته قائلًا: "المدرب وإدارة النادي طالبوا اللاعبين بعدم الرهبة وألا يشعرون بأن هناك فروقات فنية أمام الزمالك، وأكدنا لهم أنهم يستطيعون الفوز على أي فريق في الدوري".