إيلون ماسك يعارض فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، إنه لا يؤيد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

وأضاف ماسك خلال مشاركته في مؤتمر "فيفا تكنولوجي" بالعاصمة الفرنسية باريس إن "تسلا تنافس بصورة جيدة في السوق بالصين بدون رسوم ودون دعم. أن أؤيد عدم فرض رسوم وعدم فرض حوافز على السيارات الكهربائية ولا للنفط والغاز".

وقال ماسك خلال حضوره جلسة حوارية في المؤتمر: "لا تسلا ولا أنا طلبنا هذه الرسوم. في الواقع فوجئت بهم عندما أعلنوا" عن الرسوم الأمريكية.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلن البيت الأبيض رفع الرسوم على السيارات الكهربائية الواردة من الصين من 25% إلى 100%، وذلك في إطار إجراءات صارمة لمواجهة الواردات الصينية.

كما تفرض الحكومة الأمريكية رسوما جديدة أو مرتفعة بصورة كبيرة على الخلايا الشمسية وأشباه المواصلات ورافعات الموانئ ومنتجات طبية معينة مثل الأقنعة الواقية.

وجاء في بيان البيت الأبيض" إعلان اليوم يعكس التزام الرئيس بايدن بالدعم الدائم للعاملين الأمريكيين. وعند وجود ممارسات مضادة للمنافسة وغير عادلة من الخارج، سوف يستخدم الرئيس أي وجميع الأدوات الضرورية لحماية العاملين الأمريكيين والصناعة الأمريكية".

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات ضرورية لأن الصين تغرق الأسواق العالمية بصادرات رخيصة بصورة مصطنعة. وقالت لايل بيرنارد رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني إن الرئيس جو بايدن تحرك لمواجهة الواردات الصينية على الرغم من السعي لأن تكون هناك علاقات مستقرة مع بكين.

من ناحيتها اتهمت الصين الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض رسوم جمركية جديدة على بكين كجزء من حملة إعادة انتخابه وهددت بالانتقام.

وقال بيان صادر عن وزارة التجارة في بكين "يتعين على الولايات المتحدة أن تقوم بتصحيح ممارساتها الخاطئة فورا وإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة ضد الصين".

وأضاف البيان، أن الصين ستتخذ "إجراءات حازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها" بعد أن قررت الولايات المتحدة اتخاذ هذه الخطوة بسبب "اعتبارات سياسية داخلية".