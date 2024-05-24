سنغافورة: تايوان إحدى أكثر نقاط التوتر خطورة في المنطقة

قال نائب رئيس وزراء سنغافورة جان كيم يونج، اليوم الجمعة، إن تايوان صارت "إحدى أكثر نقاط التوتر خطورة" في المنطقة، في وقت تشتد فيه المنافسة بين أمريكا والصين.

وأضاف جان أمام منتدى نيكي في العاصمة اليابانية طوكيو: "تايوان إحدى أكثر القضايا الحساسة في العلاقات الأمريكية الصينية. أي اشتباك في مضيق تايوان سوف يكون له عواقب وخيمة، ليس على الأطراف المتورطة فحسب، ولكن على العالم بأسره"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي تصريحات جان فيما بدأت الصين أوسع تدريبات عسكرية تنفذها هذا العام حول تايوان، مما يكثف الضغط على الرئيس الجديد للجزيرة، لاي تشينج-تي، بعد أيام قللة من توليه مقاليد الرئاسية.

وأثارت التوترات في مضيق تايوان مخاوف تتعلق بالاقتصاد العالمي الذي يعتمد على شركة "شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة "، لإنتاج الرقائق ذات الأهمية البالغة للعالم.

وأوضح جان أن "العلاقة الأمريكية الصينية هي الأكثر أهمية في العالم ولكن للأسف تشوبها الريبة وعدم الثقة. عندما يرى كل جانب الآخر على أنه خصم، يزداد خطر وقوع حوادث والحسابات الخاطئة".

ودعا جان بكين وواشنطن إلى بناء الثقة وإلى التعاون بشأن تايوان، وغيرها من القضايا.