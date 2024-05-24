أوبك بلس يعقد اجتماعا شهر يونيو المقبل عبر الفضاء الإلكتروني

من المقرر أن يعقد تحالف أوبك بلس للدول المصدرة للنفط اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة سقف الإنتاج، وذلك عبر الفضاء الإلكتروني وليس بالحضور الشخصي، كما كان مقررا في البداية.

ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لأوبك بلس، سوف تعقد السعودية وشركاؤها اجتماعا في الثاني من يونيو لتحديد سياسة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام.

وكان الاجتماع الأساسي مقررا قبل في الأول من الشهر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يطيل أوبك بلس أمد القيود المفروضة حاليا على حجم الإنتاج، في إطار محاولة دعم أسعار الخام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.